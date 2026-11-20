Sono accusati di aver provocato un incendio alla villa comunale di Camastra accendendo i fuochi d’artificio senza però prima aver bonificato e messo in sicurezza l’area interessata. La Procura di Agrigento ha notificato l’avviso di conclusione indagini nei confronti degli organizzatori dello spettacolo pirotecnico che, lo scorso 4 settembre, causò un incendio all’interno della villa comunale del paese durante i festeggiamenti di San Biagio. Gli indagati sono M.M, 38 anni, di Camastra, titolare della ditta di fuochi d’artificio; S.B., 44 anni, di Camastra, preposto dell’azienda; G.G., 40 anni, di Lucca Sicula, di mestiere “fochino”, vale a dire chi si occupa materialmente dell’accensione del materiale pirotecnico, e V.L., 54 anni, di Licata, aiuto logistico alla preparazione dello spettacolo. Tutti sono accusati di delitto colposo contro la pubblica incolumità.

A firmare il provvedimento è il pm Elettra Consoli che contesta ai quattro indagati l’aver azionato i fuochi d’artificio di categoria F4 ed F3 non procedendo però alla pulizia ed alla bonifica dell’area e quindi omettendo di adottare le necessarie cautelare. In quell’occasione alcuni frammenti di fuochi d’artificio sono venuti a contatto con sterpaglie, arbusti e residui vegetali secchi provocando un incendio all’interno dell’area della villa comunale che, in breve tempo, si è propagato sul versante ovest e sulla carreggiata lungo Corso Vincenzo Di Caro distruggendo alberi e siepi e generando una densa coltre di fumo nero tale da rendere necessario lo sgombero immediato della folla presente. Gli indagati, difesi dall’avvocato Vito Cangemi, hanno venti giorni di tempo per presentare memorie o chiedere di essere interrogati per evitare la richiesta di rinvio a giudizio.