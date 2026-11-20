Provoca un incidente stradale in cui rimane coinvolto un secondo veicolo e poi si allontana dal luogo per non farsi identificare. Un operaio agrigentino di 35 anni è finito nei guai dopo essere stato rintracciato dai carabinieri. Sottoposto ad alcol test è risultato positivo con un tasso alcolemico ben cinque volte superiore al consentito. In auto, inoltre, aveva anche un tirapugni.

Nei suoi confronti è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza e per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Tutto è accaduto l’altra sera in via Crispi. L’operaio ha provocato un incidente in cui è rimasta coinvolta un’auto condotta da una ragazza. Quest’ultima ha chiamato il numero unico di emergenza dopo aver visto che l’uomo si era allontanato. I carabinieri lo hanno rintracciato poco dopo in via Acrone.