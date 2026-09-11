Travolti e uccisi da auto durante cronoscalata, lunedì i funerali di Karol e Giuseppe 

Saranno celebrati a Belmonte Mezzagno lunedì 14 i funerali di Karol Greco e Giuseppe Bisconti, i due giovani morti investiti da un’auto durante la cronoscalata a Monte Erice domenica scorsa. Intanto domani mattina all’istituto di medicina legale del Policlinico di Palermo saranno eseguite le autopsie e poi le salme saranno restituite alle famiglie. Lunedì il sindaco Maurizio Milone proclamerà il lutto cittadino. La celebrazione è prevista in piazza Garibaldi ai piedi del sagrato della chiesa. Prima è previsto un corteo per le vie del paese.