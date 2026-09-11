Porto Empedocle, il capitano Peluso: “a servizio del Paese e della comunità con grande energia”





Si è insediato questo mattina il nuovo comandante della Capitaneria di Porto di Porto Empedocle. Si tratta del capitano di fregata, Sergio Maria Peluso, catanese di origine. “Mi appresto al mio lavoro con grande energia. E’ ancora presto per parlare di priorità perchè devo piano piano conoscere il territorio. Spero di lavorare in sinergia con la Prefettura e la Procura di Agrigento. Il nostro obiettivo rimane quello di salvare vite umane in mare”, ha detto il neo comandante della Capitaneria di Porto di Porto Empedocle.

Niente bilanci per il capitano di fregata, Agazio Tedesco che dopo due anni saluta Porto Empedocle per raggiungere Reggio Calabria. “Non voglio fare numeri, è un bilancio positivo di esperienze, di collaborazione e di persone. E’ una realtà fantastica, è un territorio che mi ha abbracciato in grande. Ho cercato di espletare il mio mandato nei migliori dei modi e lo devo anche ai miei uomini. Nel bagaglio dei ricordi porto questa terra, tutte le persone che ho incontrato, e un ringraziamento anche alla stampa con cui ho collaborato egregiamente e con professionalità”. Queste le sue parole a margine della cerimonia del passaggio di consegne.