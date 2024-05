Uomo trovato morto in casa: da giorni non si avevano notizie

Da alcuni giorni i vicini non avevano notizie. E’ scattato l’allarme e la richiesta di aiuto ai vigili del fuoco. I pompieri sono entrati in casa di un uomo di 70 anni nella borgata di Boccadifalco e lo hanno trovato morto. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno costatato il decesso e gli agenti della polizia di Stato. A prima vista non sembrano esserci segni di violenza sul corpo dell’uomo né tanto meno segni di effrazione nell’appartamento.