Vede rubare oggetti da auto, magistrato insegue ladro e lo fotografa 

Ha visto e inseguito un giovane che ha prima rubato un giubbotto da una Fiat 500 e poi una valigia da una Seat Ibiza dopo aver spaccato il finestrino. Protagonista è il giudice Alex Costanza del tribunale di Caltanissetta, che domenica scorsa, attorno alle 18, si trovava in via Mariano Stabile, nel centro a Palermo, dove ha colto il ladro in azione. Non appena ha notato che Costanza che si avvicinava, il giovane si è dato alla fuga. Ne è nato un inseguimento, durante il quale il ladro ha anche colpito più volte il magistrato, che però non si è fermato fino a quando non è riuscito a fotografarlo, prima che il fuggitivo facesse perdere le tracce tra i vicoli di Borgo Vecchio. Il magistrato ha presentato una denuncia ai carabinieri di Palermo Centro.