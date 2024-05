“Spara con pistola a salve al cane del vicino”, 50enne denunciata 

Una cinquantenne di Sciacca è stata denunciata a piede libero dagli agenti del locale commissariato per aver sparato con una pistola a salve al cane del vicino. La donna, dal balcone della sua abitazione, avrebbe impugnato la pistola sparando all’animale. Per fortuna l’arma era caricata a salve e non ci sono state gravi conseguenze. Secondo quanto ricostruito, la cinquantenne avrebbe agito poiché infastidita dal cane.