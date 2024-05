“Gol del cuore”, partita in memoria di Paolo Borsellino allo stadio di Sciacca

Dopo l’appuntamento dello scorso dicembre a Palermo, torna il 15 giugno, allo stadio Gurrera di Sciacca, un evento appassionante e significativo: il quadrangolare di calcio “Gol del Cuore” in memoria del giudice Paolo Borsellino e degli agenti della sua scorta, sport e dovuto ricordo.

Figure di rilievo sono attese tra i partecipanti: Manfredi Borsellino, figlio di Paolo, il Colonnello Filippo Barreca insieme a magistrati, attori, cantanti e carabinieri.

Tra gli artisti e le personalità che attualmente hanno confermato la presenza scenderanno in campo nomi noti come Paolo Sassanelli (Un medico in famiglia, L’Ispettore Coliandro, I Bastardi di Pizzofalcone) e sua moglie, entrambi attori di talento, Lele Vannoli, (Ferie d’agosto, Un altro ferragosto, C’è ancora domani) Bruno Torrisi (Il commissario Montalbano, Rosy Abbate), Maurizio Bologna ( Il commissario Montalbano, In guerra per Amore, Incastrati), Sossio Aruta (Grande Fratello, Uomini e Donne) e Totò Aronica (Juventus, Napoli, Palermo).

La loro partecipazione è un’ affermazione del loro impegno verso la causa e aggiunge un tocco di personalità all’evento per ricordare e onorare le figure eroiche del nostro recente passato.