Violenza sessuale in spiaggia, 33enne ai domiciliari

Avrebbe violentato, lo scorso ottobre, sulla spiaggia di Altavilla Milicia, nel Palermitano, una donna di 36 anni. I carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal gip di Termini Imerese, su richiesta della procura, nei confronti di un 33enne, accusato di violenza sessuale aggravata, rapina, danneggiamento, lesioni personali e porto di oggetti atti ad offendere.

Secondo le accuse, l’uomo avrebbe aggredito la vittima sulla spiaggia, bloccandola sotto la minaccia di un coltello da cucina e rubandole cellulare e scarpe.

La donna però sarebbe riuscita a reagire e fuggire e il suo aggressore sarebbe andato via dopo aver tagliato le gomme dell’auto della donna. Determinanti, per l’identificazione, le dichiarazioni della vittima che è riuscita a ricostruire la dinamica dei fatti e a fornire una descrizione dell’uomo che è stato riconosciuto in sede di incidente probatorio.