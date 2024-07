Accoltella il fratello dopo lite: denunciato uomo di Palma di Montechiaro

Deve rispondere di lesioni personali e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere il 45enne di Palma di Montechiaro che ieri sera dopo una discussione per dissidi familiari ha accoltellato il fratello, 43anni, che si trova ricoverato all’ospedale di Agrigento con delle gravi ferite all’addome, ma, come fanno sapere i sanitari, non dovrebbe essere in pericolo di vita. A margine del sopralluogo effettuato ieri sera presso l’abitazione in via Germania, i Carabinieri della locale stazione, intervenuti insieme agli agenti di Polizia del commissariato, hanno trovato e sequestrato un coltello da cucina intriso di sangue.