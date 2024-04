Al via i festeggiamenti della Madonna del Castello, la lettera del sindaco Castellini

Una lettera aperta alla sua città nel giorno dell’ inizio delle festività in onore della Madonna del Castello. Il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, afferma che è uno degli eventi più cari e sentiti della nostra amata città. È un momento di gioia, tradizioni popolari e profonda devozione che riempie di orgoglio ogni cuore palmese.

“Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine a tutte le persone che hanno reso possibile la realizzazione di questo meraviglioso evento – scrive Castellino – frutto di una straordinaria sinergia tra le Istituzioni Provinciali, S.E. il Prefetto e il Signor Questore, Comando Provinciale Vigili del Fuoco, Asp di Agrigento, ed il Comune di Palma di Montechiaro e diverse associazioni locali. In particolare, desidero ringraziare il Signor Questore Dott. Tommaso Palumbo, il Dott. Empoli ed il Dirigente del Commissariato Dottoressa Lombardo, insieme a tutto il personale della Polizia di Stato della Questura di Agrigento e del Commissariato di Palma di Montechiaro, per la loro concreta collaborazione istituzionale, grazie a questa sinergia è stato possibile elaborare un piano organizzativo che garantisce il buon svolgimento dell’evento, permettendo a tutti, cittadini e visitatori, di partecipare in totale tranquillità, grazie alla dedizione ed impegni di tutti, oggi possiamo godere di questa festa con serenità e sicurezza. Un sentito ringraziamento va anche a tutte le forze dell’ordine, dalla Polizia di Stato ai Carabinieri, alla Polizia Municipale, alla Palma Ambiente , ai volontari della Protezione Civile Comunale, I Falchi, e tutte le associazioni di volontariato coinvolte. Il vostro lavoro instancabile ed il vostro spirito di sacrificio sono la linfa vitale che rende possibile la realizzazione di grandi eventi come questo. Grazie, infine, all’Arcivescovo Alessandro Damiano la Curia Arcivescovile, la Chiesa locale, il nostro Arciprete Antonio Cipolla e tutto il clero, il Monastero delle Benedettine, Don Antonio Serina e i Castellani di Maria, i Portatori e i Custodi dell’oro della Madonna, la Banda Musicale Corpo Bandistico Vincenzo Bellini per il loro profondo impegno. Non posso non ringraziare per la collaborazione la Giunta tutta dal Vice Sindaco Antonella Lo Vasco agli Assessori Massimo Amato , Daniele Cacciatore , Rosario Provenzani ed in particolare l’Assessore al ramo Miriam Barba , gli uffici comunali, in particolare i Capi Area Arch Lillo Inguanta , Dott. Salvatore Domanti e tutti i dipendenti comunali per il loro prezioso fattivo contributo, e l’Arch. Rosario Bellanti per la redazione del piano. Grazie altresì al Presidente del Consiglio Comunale Domenico Scicolone ed ai Consiglieri Comunali per il loro costante e forte sostegno all’azione amministrativa. Infine, un grazie di cuore va a tutti voi, cittadini di Palma di Montechiaro, per il vostro amore e il vostro sostegno incondizionato. Siete voi il vero cuore pulsante di questa meravigliosa comunità, e insieme rendiamo ogni festa un momento indimenticabile di condivisione e gioia. Che questi giorni siano ricchi di serenità, pace e fratellanza, e che la luce di Maria illumini sempre il nostro cammino”