Crisi Agricoltura, il sindaco Castellino: “bisogna intervenire per salvare i nostri prodotti “

Il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, raccogliendo il grido d’allarme degli agricoltori, non solo quelli palmesi e licatese, ma della Sicilia in generale, ha lanciato un accorato appello al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al Ministro Lollobrigida e al Governo regionale affinché intervengano per dare respiro ad una categoria ormai alla deriva.

“Occorre agire con la massima urgenza – dice Castellino – non c’è più tempo da perdere. Prodotto buoni e straordinari come il Cantalupo di Palma e Licata o l’Uva Italia, per citare due esempi, devono essere sempre presenti sulle tavole degli italiani. La sovranità alimentare è indispensabile nel nostro Paese, prima che tanti agricoltori cessano le proprie attività. Imporre i nostri prodotti a km zero negli ospedali, nelle caserme, nelle scuole, negli uffici pubblici e promuovere i nostri prodotti a livello nazionale ed internazionale. Urge un intervento immediato per lenire la disperazione ed una serie di interventi sistemici, per tutelare un pilastro essenziale della nostra economia e di tutela del territorio.”