Licata, 25enne denunciato dopo incidente stradale: guidava ubriaco e sotto effetto di cocaina 

Un venticinquenne di Palma di Montechiaro, rimasto ferito in un incidente avvenuto lungo la strada statale 115 in territorio di Licata, è stato denunciato per guida in stato d’ebbrezza e alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti.

Il giovane, rimasto ferito in seguito al sinistro, è risultato positivo al test di droga e alcol. L’accertamento è avvenuto in ospedale dove era stato trasportato in seguito ad alcuni traumi. Al ragazzo gli è stata ritirata la patente di guida ed è stato anche denunciato. Il mezzo, una moto Yamaha R6, non è stato sequestrato poiché risultato intestato ad altra persona.