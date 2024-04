Minacce al sindaco Castellino, applausi e abbracci dei dipendenti in Comune

Lunghi applausi e abbracci per il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, dopo le minacce ricevuto. Il primo cittadino questa mattina è stato impegnato in un comitato per l’ordine e la sicurezza che si è svolto in Prefettura ad Agrigento, al rientro presso il Palazzo di città, i dipendenti ma non solo, la giunta e tutti i consiglieri, si sono stretti al primo cittadino. “Grazie per il vostro supporto. Andiamo avanti”, ha detto il sindaco Castellino particolarmente emozionato per l’affetto ricevuto.