Palma di Montechiaro, 3 milioni di euro in arrivo per il parcheggio “Furca”

Nell’accordo sottoscritto dal Presidente Giorgia Meloni e dal Presidente Renato Schifani è stato inserito e finanziato anche il parcheggio “Furca” di piazza Mazzini a Palma di Montechiaro per un importo di 3 milioni e 298 Mila e 942 euro.

“Il progetto – dice il sindaco Stefano Castellino – è stato redatto attraverso un concorso di progettazione, finanziato dal PNRR , vinto dai tecnici Arch. Valeria Amato , Ing. Daniela Amato , Ing. Michele Bracco, Arch. Alfonso Di Vincenzo , Ing Giuseppe Marchese , Geom. Francesco Provenzani. L’intervento consentirà di rimuovere un’opera incompiuta che da anni deturpa tutta la zona. Al suo posto sorgerà il parcheggio pluripiano “Furca”, che prende il nome dal quartiere in cui è ubicato. Il progetto si sviluppa su una superficie coperta di circa 1280 mq e accoglierà in totale 122 posti auto, di cui 3 destinati a persone disabili, 14 posti moto, oltre che un biker box per circa 20 biciclette, un infopoint, un ufficio-guardiania, bagni pubblici, locali di servizio, un belvedere coperto con area di sosta con panche e un giardino pensile perimetrale. Un altro importantissimo traguardo che permetterà la continuazione del processo rigenerativo della nostra città”.

Il Sindaco ringrazia tutto il Governo Regionale ed in particolare l’Assessore Regionale alle Infrastrutture On. Alessandro Aricò, per la sensibilità e la vicinanza al territorio, ringrazia altresì, il Presidente Giorgia Meloni, il Ministro Nello Musumeci, il Ministro Raffaele Fitto ed il Governo Nazionale per l’attenzione mostrata nei confronti del territorio siciliano e per la nostra Palma.

Grazie come sempre a tutta la squadra: i miei Assessori, i miei Collaboratori, il Presidente del Consiglio Comunale Domenico Scicolone e tutti i Consiglieri Comunali, il Segretario Comunale Piero Amorosia, i Capi Area , in particolare il settore Lavori Pubblici ed il Rup Arch. Filippo Incorvaia, i membri della commissione del concorso (Arch Salvatore Di Vincenzo- componente, Ing. Gaetano Salvaggio- componente, Grazia Farraguto- segretario verbalizzante) e tutti I dipendenti comunali.