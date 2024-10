Palma di Montechiaro, accusa malore mentre è in campagna: morto 60enne

Dramma a Palma di Montechiaro. Un sessantenne è stato trovato morto all’interno della propria abitazione di campagna in contrada Gibildolce. A far scattare l’allarme i familiari dell’uomo poichè non rispondeva alle chiamate. Secondo una prima informazione l’uomo si trovava in campagna per la raccolta delle olive quando ha accusato un malore fatale. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso e la Polizia.