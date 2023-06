Palma di Montechiaro, al via la disinfestazione nel centro abitato e nelle frazioni balneari

L’Amministrazione comunale di Palma di Montechiaro, guidata dal sindaco Stefano Castellino, ha comunicato alla cittadinanza che la Palma Ambiente s.r.l., società in house del Comune di Palma, effettuerà la disinfestazione nel centro abitato nei giorni 15 – 16- 19 Giugno nel centro urbano e nei giorni 20 e 21 Giugno nelle frazioni balneari, sempre dalle ore 23 alle ore 6 del giorno successivo, come da calendario sotto elencato:

Zona N°1, N°2: giorno 15 Giugno;

Zona N°3, N°4: giorno 16 Giugno;

Zona N°5, N°6: giorno 19 Giugno;

Zona N°7: giorno 20 Giugno;

Zona N°8: giorno 21 Giugno;

“Pertanto – dice il primo cittadino – si invita la cittadinanza a osservare le seguenti norme cautelative. In particolare, non stendere panni e biancheria ad asciugare all’esterno; mantenere chiuse porte e finestre per il tempo necessario allo svolgimento della disinfestazione e cioè dalle ore 23:00 alle ore 06:00; togliere dall’ambiente esterno e balconi eventuali alimenti che vengono consumati e che possono venire a contatto con gli insetticidi erogati; evacuare animali domestici e di allevamento dimoranti all’estero, per evitare qualsiasi contatto diretto e indiretto con gli insetticidi nebulizzati, e spostarli all’interno; non sostare e passeggiare all’aperto nell’orario notturno di svolgimento della disinfestazione cioè dalle ore 23,00 alle 06:00; Non raccogliere e consumare frutta e verdura fresca eventualmente coltivata nel proprio giardino dopo almeno 15 giorni dalla disinfestazione e dopo averla lavata accuratamente con abbondante acqua ad uso potabile; non utilizzare e svuotare eventuali contenitori di acqua usati come abbeveratoio per gli animali domestici o di allevamento”.