Palma di Montechiaro, bonificata piazzola di sosta piena di rifiuti

Nei giorni scorsi la Polizia di Stato, nel corso del servizio di vigilanza stradale ha segnalato sulla SS 115, km 219+100 territorio del comune di Palma di Montechiaro, la presenza di rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali in stato di abbandono nella piazzola di sosta. Pertanto, dal gabinetto della Questura è partita la segnalazione al sindaco del comune di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, al fine di effettuare un intervento di bonifica del luogo e scongiurare eventuali pericoli di incendio, oltre a garantire il recupero del decoro stradale. Inoltre, sempre dalla questura, la nota è stata indirizzata anche alla sezione ANAS di Agrigento, gestore della rete stradale nell’ambito della “sicurezza e fluidità della circolazione”.

Per via di un protocollo che intima alle amministrazioni comunali di provvedere alla bonifica delle area di sosta anche sulle statali di competenza Anas, il primo cittadino palmese, ricevuta la nota della Questura, ha provveduto a richiamare la società Palma Ambiente che si occupa della raccolta dei rifiuti per conto del Comune, alla bonifica immediata dell’area di sosta in questione.

Il presidente di Palma Ambiente, Mario Stagno, con l’ausilio del Rup del comune palmese, Lillo Inguanta, in tempo record, dopo 24 ore dalla segnalazione della questura, hanno inviato sul posto una squadra di operatori che hanno bonificato la zona.