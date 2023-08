Palma di Montechiaro, minaccia carabinieri dopo controllo stradale: denunciato

I carabinieri della stazione di Palma di Montechiaro hanno denunciato a piede libero un pregiudicato ventiseienne del posto andato in escandescenza dopo un controllo stradale. I militari, impegnati nelle strade, hanno fermato un trentottenne a bordo di uno scooter. Gli accertamenti hanno fatto emergere che il mezzo a due ruote, di proprietà del 26enne, era scoperto di assicurazione. Quando il giovane si è recato sul posto è andato in escandescenza inveendo e minacciando i carabinieri. Per questo motivo, oltre alla contravvenzione per violazione del codice della strada, è stato denunciato alla Procura della Repubblica.