Palma di Montechiaro, minore si allontana da struttura: al via le ricerche

Un tunisino di 13 anni ieri mattina si è allontanato dalla struttura d’accoglienza di Palma di Montechiaro che lo ospitava e ha fatto perdere ogni sua traccia. In provincia di Agrigentino quello dell’allontanamento dei migranti minorenni dalle strutture è un fenomeno consueto, ma di norma – anche se è ugualmente rischioso – sono in gruppo.

In questo caso il giovane – alto 1,70 circa, robusto, con un orecchino e indossa scarpe gialle – è scappato da solo. Pare che sia stato visto nel tardo pomeriggio alla stazione degli autobus di piazzale Rosselli, dove chiedeva l’elemosina per raccogliere soldi e andare con un pullman a Palermo. Polizia e carabinieri, come sempre avviene nei casi di allontanamento di minorenni immigrati non accompagnati, hanno diramato la nota di ricerche in tutta l’isola.