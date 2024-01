Palma di Montechiaro, paura per la rottura della condotta del gas: Vigili del fuoco in azione

Momenti di panico per la rottura della condotta principale del gas in via Oberdan, nel centro di Palma di Montechiaro. Alcuni residenti hanno lanciato l’allarme per un fortissimo odore di gas, sprigionato a causa della rottura della condotta. Il tubo si sarebbe rotto durante alcuni lavori che si stavano effettuando sul manto stradale. La situazione è al momento sotto controllo. Nessuna famiglia risulta evacuata. Sul posto stanno già operando i tecnici e sono i Vigili del fuocob che hanno messo in sicurezza l’area. La strada è stata momentaneamente chiusa al traffico. Presenti anche i poliziotti del locale commissariato.

“Un’impresa terza – estranea alla Società ITALGAS – impegnata in attività di posa della fibra ottica ha danneggiato una condotta del gas provocando una dispersione. I tecnici Italgas, prontamente intervenuti sul posto, hanno messo in sicurezza l’area e stanno procedendo alla riparazione del danno subìto.” Questa la nota della società Italgas.