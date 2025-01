Palma di Montechiaro, tutto pronto per l’inaugurazione dell’Antiquarium “Giacomo Caputo”

Verrà inaugurato presso Palazzo Ducale di Palma di Montechiaro, giorno 10 gennaio 2025 alle ore 10,30, l’Antiquarium “Giacomo Caputo”, realizzato in collaborazione con il Comune di Palma di Montechiaro. L’esposizione sarà articolata in due sezioni, di cui la prima riservata ad una mostra dal titolo “Il Patrimonio ritrovato. Percorsi di legalità nella Terra del Gattopardo, costituita da opere oggetto di sequestri e restituiti al demanio regionale; la seconda da reperti provenienti dal territorio di Palma di Montechiaro che vengono esposti per la prima volta, rappresentando così il primo nucleo del futuro Museo Civico di Palma di Montechiaro. La sinergia fra le Istituzioni Culturali e le Forze dell’Ordine ha dato negli ultimi decenni importanti risultati, non solo con il recupero dei reperti, ma anche con la loro valorizzazione, restituendoli alla collettività, attraverso mostre e altre iniziative che hanno lo scopo precipuo di veicolare messaggi di legalità e sensibilizzazione alle problematiche legate alla tutela del patrimonio culturale.

L’iniziativa vede protagonista la scuola di Palma di Montechiaro, con la partecipazione attiva dell’Istituto Comprensivo statale “Giuseppe Tomasi di Lampedusa” e l’Istituto di Istruzione Superiore “Gian Battista Odierna” nell’ambito delle attività culturali promosse dalla Soprintendenza per favorire la partecipazione del mondo della scuola, nella consapevolezza del ruolo centrale che essa riveste nella diffusione dei valori della legalità, intesa in senso ampio, in un dialogo costante con le Istituzioni. Nell’ambito della manifestazione sarà presentato il volume “La Tutela del Patrimonio Culturale“, spiegata e illustrata dagli studenti dell’Istituto Comprensivo statale “Giuseppe Tomasi di Lampedusa di Palma di Montechiaro.