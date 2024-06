Schianto alla galleria di Palma di Montechiaro, tre auto coinvolte

Un brutto incidente si è verificato questa sera lungo la strada statale 115, all’interno della galleria alle porte di Palma di Montechiaro. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, due veicoli. Si tratta di una Fiat Punto e una Fiat Bravo. L’impatto è stato forte e frontale. Il bilancio è di un ferito. Il conducente di una delle auto è stato soccorso dagli operatori sanitari, giunti sul posto dopo la segnalazione. Un terzo veicolo, una Alfa Romeo Giulietta, è rimasto coinvolto nel sinistro. Secondo una prima ricostruzione, il conducente di quest’ultimo mezzo – per evitare l’impatto – si sarebbe buttato fuori strada. All’origine dell’incidente sembrerebbe esserci un sorpasso avvenuto in galleria. Sul posto sono intervenuti i sanitari e gli agenti del commissariato di Palma di Montechiaro. Presenti anche i carabinieri della locale stazione a supporto.