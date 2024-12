Schianto frontale a Palma di Montechiaro, cinque feriti: due gravi trasferiti in elisoccorso

Un brutto incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio lungo la strada statale 115, poco prima del bivio di Palma di Montechiaro. A scontrarsi frontalmente, per cause ancora in corso di accertamento, due auto. Il bilancio, secondo primissime informazioni, sarebbe di sei feriti due dei quali in gravi condizioni. Si tratta dei conducenti dei veicoli. Altre quattro auto sarebbero state coinvolte in maniera non grave.

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i poliziotti della Stradale, i Vigili del fuoco e le ambulanze. Nei pressi del luogo dell’incidente è stato fatto atterrare anche un elisoccorso per trasportare i feriti gravi all’ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata. Secondo quanto si apprende i due sarebbero in condizioni critiche ma non in pericolo di vita.