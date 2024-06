Elezioni a Caltanissetta, Tesauro è il nuovo sindaco

Walter Calogero Tesauro, candidato del centrodestra, è il nuovo sindaco a Caltanissetta. Ha vinto il ballottaggio con il 52,36%, la rivale Annalisa Maria Petitto, civica sostenuta dal Pd, ha ottenuto il 47,64%.

“I dati preliminari dello spoglio per la corsa a sindaco della città di Caltanissetta. indicano un chiaro vantaggio per Walter Calogero Tesauro, che si avvia alla vittoria. Il candidato del centrodestra, ha un grande vantaggio rispetto all’avversaria Annalisa Maria Petitto, candidata civica sostenuta anche dal Partito Democratico, seppure senza il simbolo ufficiale. Sono orgoglioso di aver sostenuto dalla prima ora, Walter Calogero Tesauro nella sua corsa a sindaco di Caltanissetta. La sua visione per il futuro della città, basata su principi di sviluppo sostenibile, sicurezza e crescita economica, è ciò di cui Caltanissetta ha bisogno per prosperare. Ho sempre creduto nelle capacità dell’amico Tesauro e nella sua dedizione al servizio pubblico. Sono certo che, sarà un sindaco capace di guidare Caltanissetta verso un futuro migliore, ascoltando i bisogni dei cittadini e lavorando per il bene comune. Con il ballottaggio che sta rappresentando un momento cruciale per il futuro di Caltanissetta, si invita tutta la comunità a rimanere coinvolta e informata sui prossimi sviluppi. La partecipazione attiva dei cittadini è fondamentale per costruire una città più forte, sicura e prospera”. Lo dichiara l’assessore alle Attività produttive della Regione Siciliana, Edy Tamajo