A Ribera la festa dell’Amicizia della Democrazia cristiana

La Festa dell’Amicizia della Democrazia cristiana quest’anno si svolgerà dall’8 al 10 novembre a Ribera, in provincia di Agrigento. Tre giorni di convegni, incontri, dibattiti e tavoli tematici che vedranno la partecipazione di esponenti nazionali e regionali della politica, dell’imprenditoria e del volontariato. Tra i temi che verranno affrontati durante questa edizione, l’agricoltura, gli enti locali, il federalismo fiscale e il turismo. Durante la Festa dell’Amicizia si svolgeranno anche i congressi regionali Donne e Giovani, al termine dei quali verranno elette le rispettive segreterie. L’inaugurazione della kermesse avverrà venerdì 8 novembre, alle 18. “Quest’anno abbiamo deciso di organizzare negli stessi giorni, sempre a Ribera, due congressi, quello delle Donne e dei Giovani, per riaffermare, se ce ne fosse bisogno, la forte rappresentanza che hanno nel nostro partito”, dice Totò Cuffaro, segretario nazionale della Dc. “La Democrazia Cristiana si confronterà e promuoverà riflessioni e programmi utili per continuare a costruire la nostra idea di futuro per i giovani e per le donne”, aggiunge Stefano Cirillo, segretario regionale del partito in Sicilia. “Anche quest’anno Ribera è pronta ad accogliere il popolo della Dc – afferma Carmelo Pace, capogruppo della Dc all’Ars e segretario regionale organizzativo del partito -. Durante la tre giorni è attesa una grande partecipazione non solo da parte degli iscritti, ma anche di chi si sta avvicinando adesso alla politica e soprattutto dei giovani”.