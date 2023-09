Ad Agrigento la festa dell’Unitá del Partito Democratico

Per la prima volta nella storia della sinistra, la festa dell’Unità del partito siciliano si terrà Agrigento. Quattro giorni di incontri/confronti sulle più impellenti emergenze regionali e nazionali, ma anche di visioni per il rilancio ed il riscatto della nostra terra. La festa si aprirà a Lampedusa il 27 settembre, per poi spostarsi nella splendida cornice della villa Bonfiglio ad Agrigento il 28, 29 e 30 settembre.

In queste quattro intense giornate, dirigenti, amministratori, leader regionali e nazionali si alterneranno, in un serrato confronto, aperto al contributo delle parti sociali e delle migliori espressioni della società civile, nell’ambito di un intenso programma di lavori, che verrà chiuso il 29 settembre dal presidente nazionale Stefano Bonaccini e il 30 settembre con il comizio di chiusura della Segretaria nazionale, Elly Schlein.

La festa sarà allietata dalla presenza di Street Food del territorio e da spettacoli musicali aperti al pubblico: nello specifico, il 29 settembre si esibiranno i “The Brothers”, mentre il 30 sarà la volta della band dei “Destinazione sud”.

“Auspichiamo una grande partecipazione popolare, con la consapevolezza che da qui riparte il progetto di una grande forza di governo progressista e riformista,” si legge nella nota della sezione Pd Agrigento