Aeroporto di Agrigento, Salvini: “Valutazioni in corso, massima disponibilità”

“È un’altra sfida, se ne parla da decenni. Sono in corso le valutazioni economiche per capire quanta gente partirebbe, quanta ne arriverebbe e qual è il piano finanziario per tenerlo in piedi. Da parte mia e del Ministero c’è massima disponibilità per andare fino in fondo”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, parlando della realizzazione dell’aeroporto di Agrigento a margine dell’inaugurazione del ponte Arco San Giuliano sulla Strada Statale 640.

Non è tardata ad arrivare la nota del deputato agrigentino Calogero Pisano soddisfatto delle parole del ministro Salvini.

“Le parole del Ministro Matteo Salvini sull’aeroporto di Agrigento rafforzano un percorso che oggi è sempre più vicino alla sua realizzazione”. Così l’onorevole Calogero Pisano, primo firmatario dell’emendamento, poi divenuto articolo di legge (art. 8-bis) inserito nel DL SUD, che prevede la realizzazione dell’aeroporto di Agrigento.

“Agrigento è davvero ad un passo dalla realizzazione di un sogno che in tanti, per decenni, hanno solo evocato – continua Pisano – le parole pronunciate oggi da Salvini rappresentano un segnale forte e chiaro: il Governo c’è, il Ministero è disponibile e il momento è finalmente maturo”.

Calogero Pisano rivendica di essere stato l’unico parlamentare della provincia di Agrigento a votare sì alla legge che contiene la norma sull’aeroporto: “Questo per me non è solo un atto politico, ma un impegno morale nei confronti della mia terra. Dall’inizio legislatura ho posto l’aeroporto tra le priorità assolute della mia attività parlamentare. Non si tratta di promesse, ma di atti concreti: il mio emendamento è diventato legge e, pochi giorni fa, la Camera dei Deputati ha approvato un mio Ordine del Giorno che impegna il Governo a valutare l’inserimento dell’infrastruttura nel nuovo Piano Nazionale Aeroporti. Sono stati tutti tasselli fondamentali di un percorso serio, coerente e determinato. Il momento è arrivato: la determinazione c’è, il Governo c’è, i numeri sono sicuro che ci sono. Andiamo fino in fondo”.