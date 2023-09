Agrigento, il consigliere comunale Valentina Cirino aderisce alla Lega

Valentina Cirino, consigliere comunale di Agrigento, aderisce alla Lega Salvini Premier. Ad accogliere il nuovo ingresso è la commissaria regionale, l’europarlamentare Annalisa Tardino. “Il nostro partito cresce – le sue parole – con grande soddisfazione accogliamo Valentina Cirino che sarà la nostra capogruppo in Consiglio comunale e si unisce alla squadra già presente ad Agrigento. Sono felice dell’ingresso di Valentina, insegnante, donna in gamba e preparata, impegnata da anni per il territorio. Con lei porteremo avanti proposte e iniziative che contraddistinguono il nostro operato. La nostra posizione all’interno del civico consesso è a sostegno dell’esecutivo guidato dal Sindaco Miccichè. A breve, dopo la prima riunione provinciale che si terrà tra qualche giorno, daremo una nuova struttura al partito alla luce delle adesioni dei gruppi che si stanno avvicinando”.

Questa la dichiarazione della neo capogruppo Lega al Consiglio Comunale di Agrigento. “Dopo 3 anni di mandato politico dove ho rivestito la carica di vicepresidente vicario del Comune di Agrigento, scelgo la Lega perché vi trovo rappresentati i valori del centrodestra. Aderisco al partito, soprattutto perché rappresentato dall’europarlamentare Annalisa Tardino, donna capace e di grandi valori. Sempre pronta a spendersi per il nostro territorio con amore e dedizione”.