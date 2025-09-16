Politica

Agrigento, l’Area progressista scende in piazza: “Amministrazione muta e sorda”

L’Area progressista invita i cittadini a radunarsi davanti il municipio di Agrigento venerdì 19 settembre alle ore 19

Pubblicato 53 minuti fa
Da Redazione

“La trasparenza è un diritto qui calpestato quotidianamente e per questo va ricordato ad una amministrazione, muta e sorda, che si sta dimostrando la peggiore della storia della città”. Il portavoce dell’Area progressista, Nuccio Dispenza, annuncia un sit-in di protesta – organizzato per venerdì 19 settembre alle ore 19 – invitando i cittadini a recarsi davanti il Municipio di Agrigento.

La protesta segue le rilevazioni della Corte dei conti che, negli scorsi giorni, ha presentato un dossier su Agrigento Capitale della Cultura in cui la gestione dei fondi viene descritta “Confusa e incerta”.

“Fondi sprecati e usati in maniera spregiudicata, dimenticate le reali necessità degli agrigentini, non uno degli impegni realizzati. Impegni che erano – nero su bianco – nel patto che ci concedeva la grande chance del 2025. Ora basta – aggiunge Dispenza – hanno tradito quel patto, compromesso immagine e credibilità della nostra città, il vaso è colmo, e la pazienza è finita.”

