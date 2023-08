Agrigento, Liberi e Solidali: “Far partire servizi mensa e Asacom per l’inizio della scuola”

“La scuola inizierà il 13 Settembre, è necessario che il Comune ponga immediatamente in essere tutti gli atti e i provvedimenti necessari a far partire il servizio mensa, di assistenza alla comunicazione ed igienico personale. Essendoci più volte occupate della materia abbiamo già presentato un atto di indirizzo per sollecitare l’Amministrazione. Speriamo venga calendarizzato e discusso già nel prossimo Consiglio Comunale. Una scuola efficiente e puntuale nei servizi deve assolutamente essere una priorità di Governo.” Così in una nota le consigliere comunali Roberta Zicari e Alessia Bongiovi, del movimenti Liberi e Solidali.