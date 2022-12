Agrigento verso il dissesto finanziario? Codacons denuncia il silenzio del consiglio comunale

“Agrigento verso il dissesto finanziario?” Cosi in una nota il responsabile del dipartimento enti locali di Codacons, Giuseppe Di Rosa che denuncia il silenzio del consiglio comunale.

“Mancano pochi giorni al 2023 e il Consiglio comunale di Agrigento non ha ancora votato gli strumenti finanziari del comune “Bilancio Previsionale 2022” ed il “Consuntivo anno 2021” approvati dalla giunta per i quali mancherebbero ancora i pareri contabili dei revisori e per i quali il comune è già commissariato dalla regione”