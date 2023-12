Agrumicultura, Lombardo(Mpa): “”supportare industria e produttori agrumi”

“SOS agrumicultura. Nei giorni scorsi e fino a ieri ho incontrato gruppi di agrumicultori di Palagonia, Ramacca, Paternò, Adrano, Biancavilla, Scordia etc . Vi è una grande emergenza da affrontare: la carenza di piogge ha determinato la produzione di arance di piccolo e piccolissimo calibro che spesso toccano la percentuale del 50%. Decine di migliaia di siciliani vivono di agrumicoltura nelle province di Catania, Siracusa, Agrigento. Occorre supportare con adeguate risorse l’industria dei succhi e i produttori. Si può riprodurre la formula della solidarietà a popoli in grave difficoltà, allora – durante la mia presidenza- si donò agli Haitiani, oggi agli Ucraini e al popolo palestinese. Sono certo che il Presidente della Regione in primis, gli assessori all’Agricoltura e all’Economia e il Presidente dell’Assemblea sapranno affrontare l’emergenza”. Lo dichiara il fondatore del Mpa ed ex presidente della Regione Raffaele Lombardo.

Fanno eco le parole del sindaco di Adrano Fabio Mancuso a commento dell’intervento di Raffaele Lombardo in favore dell’agrumicultura siciliana. “Ringrazio il Fondatore del Mpa Raffaele Lombardo per il suo intervento indirizzato alla Presidenza della Regione siciliana, alla Presidenza del Parlamento siciliano e agli Assessori regionali interessati a sostegno degli agrumicoltori siciliani. La Sicilia è la prima Regione produttrice di arance e l’indebolimento del mercato agrumicolo metterebbe in ginocchio una filiera che assicura alla Sicilia un’apprezzabile redditività sia per i produttori del comparto che per l’indotto. Le soluzioni prospettate da Raffaele Lombardo sono indirizzate al superamento del mero assistenzialismo suggerendo di individuare tutte le opportunità di crescita nell’ attuale congiuntura che sta colpendo il settore agrumicolo. L’ intervento da parte della Regione siciliana è urgente ed improcrastinabile, soprattutto dopo gli incontri e il confronto avuto in questi giorni con i produttori del territorio di Adrano, Biancavilla, Centuripe e Regalbuto”.