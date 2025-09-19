Ancora un grande concerto in Piazza Cavour a Favara: la Storia della musica emoziona il pubblico

«Non è stato solo un concerto, ma una vera iniziativa sociale capace di unire tre generazioni in un unico abbraccio sonoro e umano»: con queste parole la prof.ssa Maria Portella, presidente dell’Accademia Palladium, ha descritto lo spirito della manifestazione Storia della musica, il grande evento che domenica scorsa ha emozionato Piazza Cavour a Favara nell’ambito del progetto Donatori di musica.

L’iniziativa, ideata da Pino Minio, ha regalato al pubblico un viaggio che ha attraversato generazioni, sonorità ed emozioni, intrecciando memoria, energia e comunità in una serata destinata a rimanere nella memoria collettiva. A presentare la serata è stato Salvatore Fazio, conduttore Rai, che ha guidato il pubblico con eleganza e passione lungo le diverse tappe musicali.

Ad aprire il concerto Vincenzo Marco Crapa vincitore della corrida di Amadeus.

Sul palco si sono esibiti: The New Strangers, Gli Evasi, Andromeda, Gli Squali, New Caravan, Blue Sicily, Bosswingjazz Group, Route 66, Pink Floyd Passion, Pino Minio & Friends.

Una scaletta ricca e variegata, che ha unito rock, jazz, pop e musica d’autore, confermando la musica come patrimonio condiviso e strumento di solidarietà. Il calore del pubblico e la magia della piazza hanno trasformato l’appuntamento in una vera festa collettiva, capace di unire generazioni e di celebrare la bellezza della musica dal vivo.