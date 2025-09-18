Il ventenne di Raffadali morto in un incidente stradale, disposti accertamenti 

La procura di Agrigento ha disposto nuovi accertamenti nell’inchiesta sulla morte di Giuseppe Vinti, ventenne di Raffadali deceduto in un drammatico incidente lo scorso 3 settembre lungo la strada provinciale 17, in territorio di Montaperto. Il sostituto procuratore Annalisa Failla ha conferito all’ingegnere Antonio Barcellona l’incarico di svolgere una perizia cinematica utile alla ricostruzione della dinamica dell’incidente.

Il consulente, che depositerà i risultati entro tre mesi, dovrà in particolare valutare tempi, spazi e velocità del veicolo finito nel burrone. Giuseppe Vinti si trovava a bordo di una Fiat Punto in compagnia di altri quattro amici. Tornavano da una festa. Per motivi ancora in corso di accertamento il conducente dell’auto ha perso il controllo finendo la corsa in un fossato. Per il ventenne non c’è stato nulla da fare.

La procura di Agrigento negli scorsi giorni ha iscritto nel registro degli indagati – con l’ipotesi di reato di omicidio stradale – proprio l’amico della vittima che si trovava al volante. L’indagato è difeso dall’avvocato Stefano Catalano mentre i familiari di Giuseppe Vinti hanno nominato l’avvocato Rita Parla.