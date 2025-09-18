Sicilia by Italpress

Via libera definitivo al Ponte sullo Stretto, entro il 2025 i primi cantieri

MESSINA (ITALPRESS) – Via libera definitivo al Ponte sullo Stretto di Messina. Il Cipess ha approvato il progetto definitivo dell’opera, dichiarandone la pubblica utilità. L’investimento complessivo, pari a 13,5 miliardi, è interamente coperto da fondi statali e risorse già stanziate. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, attesa entro ottobre dopo la registrazione della Corte dei conti, […]

