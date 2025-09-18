PRIMO PIANO

Tamponamento tra due auto sulla SS123, tre feriti in ospedale

Il sinistro si è verificato all'altezza del bivio della Ss626dir, tra i Comuni di Licata e Ravanusa.

Pubblicato 1 minuto fa
Da Redazione

Tamponamento tra due auto, una Renault Scenic e una Fiat grande punto, lungo la strada statale 123 all’altezza del bivio della Ss626dir, tra i Comuni di Licata e Ravanusa. Il bilancio è di tre feriti, di cui due trasferiti all’ospedale per le cure necessarie.

Sul luogo del sinistro stradale oltre ai sanitari del 118, hanno operato i Vigili del fuoco, una pattuglia della Guardia di Finanza che si è occupata della viabilità e i Carabinieri della sezione radiomobile per la dinamica dell’incidente. Traffico parzialmente rallentato.

