Elezioni a Raffadali, ecco i candidati consiglieri a sostegno di Mangione: La Vardera designato vicesindaco

La candidata sindaca di Raffadali, Sabrina Mangione, sostenuta dal Partito democratico, Socialisti italiani, Movimento cinque stelle, Controcorrente ed Alleanza Verdi e Sinistra ha depositato la lista “Partito Democratico” composta da: Fabio Casalicchio, Salvatore Curaba, Alfonsa Maria Dominici, Lorenzo Galvano, Salvatore Giglione, Salvatore Graziano, Paolo Guarraci, Antonino Lombardo, Alfonso Maragliano, Suleya Mattana, Alessia Pirrera, Antonino Randisi (detto Nino), Luigi Sicilia, Stella Vella, Salvatore Virone e Salvina Vinti.

Mangione ha designato vicesindaco Ismaele La Vardera, leader di Controcorrente. “Quella di Sabrina é una proposta alternativa ad un vero e proprio feudo Cuffaro tramandato da zio a nipote. Una necessità di democrazia che non può essere ignorata, ecco perché ho accettato questa sfida. Tanti candidati sindaco mi hanno chiesto la disponibilità di designarmi come assessore, ma ho rifiutato. A Raffadali ho accettato perché Sabrina affronta da sola una dinastia e dobbiamo tutti dargli una grande mano. Ricordo, inoltre, che in caso di vittoria di Sabrina posso continuare a svolgere il ruolo di deputato e non percepirei alcuna indennità in più, facendolo sostanzialmente a titolo gratuito”, ha detto il deputato regionale e leader di Controcorrente, Ismaele La Vardera.

In questa tornata elettorale sono tre a correre per la poltrona a primo cittadino: Ida Cuffaro, Francesco Milisenda e Sabrina Mangione.