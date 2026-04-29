Elezioni Agrigento, ecco i candidati consiglieri di FdI a sostegno di Alonge

Presentata stamattina la lista di Fratelli D’Italia a sostegno del candidato sindaco di Agrigento, Dino Alonge.

I 24 candidati al Consiglio per il partito della premier Giorgia Meloni sono: Gioacchino Alfano, Maria Angela Alonge, Paola Antinoro, Gabriella Battaglia, Carmen Bella, Gaspare Bennardo (detto Rino, detto Bernardo), Sergio Burgio, Costantino Ciulla, Gioacchino Cutaia, Christian Calogero Colletti, Flavia Maria Contino, Tiziana Di Caro Catarratto (detta Di Caro), Kimberly Gallo, Simone Gramaglia, Giusy Iaconello, Francesco Maria Andrea (detto Ciccio) Pisano, Gerlando Piparo, Cinzia Puleri, Noemi Rizzuto, Giulia Salemi, Rosalia Sardone, Pasquale Spataro, Maria Chiara Vella e Laura Vento.

«Abbiamo selezionato con grande attenzione i nostri candidati, scegliendo competenze, serietà e radicamento sul territorio — dichiarano il presidente provinciale di Fratelli d’Italia, Adriano Barba, e la coordinatrice cittadina, Paola Antinoro. Una squadra ricca di giovani e professionisti, con un’ampia e qualificata rappresentanza di donne, affiancata dall’esperienza concreta di consiglieri comunali e assessori uscenti. Una lista che guarda finalmente alla città reale, a quella normalità che finora è rimasta troppo spesso ignorata».

Alla presentazione della lista erano presenti la coordinatrice, Paola Antinoro, e i dirigenti Francesco Christian Schembri e Salvatore Forte.