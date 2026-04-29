Agrigento

Amministrative, ecco i candidati consiglieri della lista “Casa Riformista” 

Sono ventiquattro gli aspiranti consiglieri comunali presenti nella lista elettorale “Casa riformista” a sostegno del candidato sindaco Michele Sodano

Pubblicato 6 ore fa
Da Redazione

Sono ventiquattro gli aspiranti consiglieri comunali presenti nella lista elettorale “Casa riformista” a sostegno del candidato sindaco Michele Sodano. Tra i nomi presenti c’è quello di Roberta Lala che è stata anche designata assessore nell’eventuale giunta dell’ex parlamento del M5S. 

Ecco i 24 candidati al Consiglio comunale: Riccardo Alecci, Cristina Alfarano, Maurizio Attardo, Salvatore Baiamonte, Giovanni Barriera, Davide Burgio, Federica Buono, Luca Castronovo, Marco Celauro, Alfonso Cartannilica (detto Fofo o Fofò), Sergio Di Benedetto, Damiano Imbergamo, Maria La Greca, Roberta Lala, Giorgia Lo Fiego, Giuseppe Mangiapane, Mattia Francesco Miceli, Carmelo Monastero, Dorotea Natuzzi, Marco Puma, Aldo Riggi, Morena Sinnona, Marco Valenti e Maria Teresa Vaianella. 

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