Elezioni Agrigento, ecco i candidati consiglieri dell’Udc a sostegno di Alonge

Anche la lista Udc di Decio Terrana a sostegno del candidato sindaco di Agrigento Dino Alonge ha depositato questa mattina la lista con i 24 candidati al Consiglio comunale che sono: Angelo Antinoro, Gerlando Brucceri, Francesco Caci, Annunziata Daino, Antonio Marco Damasco, Alessandro Di Stefano, Kenia Fajardo Montilla, Giuseppe (detto Fabio) La Felice, Michele Mallia, Gaetana Marchese, Vincenzo Marsala, Angela Messina, Marilena Messina, Antonio Nobile, Ornella Russello, Carmelo Andrea Russo, Francesco Sodano, Marco Valenti, Luigi Vecchio, Sara Vella, Pietro Vullo, Calogero Domenico Zambuto, Anna Maria Zerilli e Roberta Zicari.