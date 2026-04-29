Agrigento

Amministrative, ecco chi sono i candidati al Consiglio comunale di Mpa-Grande Sicilia 

La lista elettorale è riconducibile all’ex assessore regionale e attuale deputato Roberto Di Mauro

Pubblicato 52 minuti fa
Da Redazione

Sono 24 gli aspiranti consiglieri comunali presenti nelle liste “Noi con la Sicilia-Popolari e Autonomisti” (Mpa) e Grande Sicilia” a sostegno del candidato sindaco Dino Alonge. La lista elettorale è riconducibile all’ex assessore regionale e attuale deputato Roberto Di Mauro. 

Ecco chi sono i 24 candidati al Consiglio comunale: Riccardo Accurso Tagano (detto Accurso, detto Tagano), Antonino (detto Nino) Amato, Maria Rita Baldacchino, Ilenia Cacciatore, Vincenzo (detto Enzo) Cacciatore, Luca Campione, Serena Cospolici, Alessia Maria Diforti, Marcello Gallo Cassarino, Giuseppe Lo Iacono, Carmelina Rita Paino, Miriana Passarello, Daniela Pitruzzella, Alessandro Emanuele Profetto, Carmelo Russello, Alfio Santangelo, Alessia Scarano, Ilaria Maria Settembrino, Sofia Siragusa, Alessandro Sollano, Carmela Maria Lucia Terrazzino, Angelo Vaccarello, Attilio Vinti e Marco Vullo.   

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