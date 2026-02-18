Amministrative, Firetto: “Città distrutta in 5 anni, il mio nome in nessun tavolo”

“Continuo a leggere ricostruzioni, un giorno in un senso ed il giorno successivo in senso opposto al precedente su stampa e social. Povera Città. In questi 5 anni distrutta e umiliata.” Lo dichiara in una nota social l’ex sindaco di Agrigento, Lillo Firetto.

Il suo nome – negli ultimi giorni – è stato associato a diversi schieramenti politici in vista delle imminenti elezioni nella Città dei templi. “Spero ardentemente che il mio nome venga omesso e comunque in nessun senso associato a questi degradanti siparietti che mi capita di leggere. Di vero c’è che non ho autorizzato alcuno a portare il mio nome a tavoli di centrosinistra o di centrodestra. A questi tavoli auguro buon lavoro” conclude l’ex primo cittadino.