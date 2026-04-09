Amministrative, il Pd a sostegno del candidato sindaco Michele Sodano

“Il PD, malgrado la defezione del segretario cittadino in piena campagna referendaria e durante la costruzione della lista, è in campo e lo è per offrire una alternativa alla città. Oggi, abbiamo necessità – in politica e non solo – che prevalgano serietà, competenza, partecipazione e la capacità di includere. Con la scelta di sostenere Michele Sodano abbiamo aperto una breccia di speranza ad Agrigento. Rinnoviamo, quindi, il nostro impegno dando continuità al lavoro svolto nei mesi scorsi, a partire dal programma che affidiamo al candidato sindaco”. Così la segreteria regionale del Partito Democratico della Sicilia.

“Per i prossimi impegni e fino al prossimo congresso cittadino – prosegue la nota – viene costituito un Coordinamento della città con i componenti dell’Assemblea Nazionale Eleonora Sciortino e Regionale Maurizio Masone, oltre a Diego Granata del Direttivo uscente. Sarà un coordinamento aperto a tutti coloro che, nella prossima campagna elettorale, vorranno dare un contributo”.