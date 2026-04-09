Agrigento

Agrigento, questo pomeriggio il convegno su “I Borboni e il Molo di Girgenti”

L’appuntamento si inserisce nel quadro delle iniziative culturali volte a valorizzare la memoria storica del territorio e rappresenta un’occasione aperta alla cittadinanza per approfondire una pagina significativa del passato agrigentino.

Pubblicato 6 minuti fa
Da Redazione

Si terrà oggi pomeriggio, 9 aprile 2026 alle ore 17.30, presso la Biblioteca Lucchesiana di Agrigento, il convegno dal titolo “I Borboni e il Molo di Girgenti”, promosso dal Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio – Delegazione Sicilia Occidentale.

L’incontro sarà dedicato all’approfondimento del ruolo dei Borboni nello sviluppo del molo di Girgenti, infrastruttura centrale nella storia economica e marittima del territorio. Ad aprire i lavori sarà Don Angelo Chillura, direttore della Biblioteca Lucchesiana. Interverranno inoltre l’Ins Maria Luisa Tornambè, Dama di Merito con Placca d’Argento e referente della sezione provinciale SMOC di Agrigento, e il professor avvocato Salvatore Bordonali, Cavaliere Gran Croce di Giustizia e delegato SMOC per la Sicilia Occidentale.

A moderare l’incontro sarà l’avvocato Ivana Sicurelli, mentre la relazione sarà affidata a Beniamino Biondi, chiamato a guidare il pubblico in un’analisi storica del periodo borbonico e delle sue ricadute sullo sviluppo del porto di Girgenti. L’appuntamento si inserisce nel quadro delle iniziative culturali volte a valorizzare la memoria storica del territorio e rappresenta un’occasione aperta alla cittadinanza per approfondire una pagina significativa del passato agrigentino.

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