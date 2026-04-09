Agrigento

Ad Agrigento nasce l’ambulatorio di psicologia in Ostetricia e Ginecologia

Un nuovo servizio per la cura integrata della donna

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Un nuovo spazio dedicato all’ascolto e alla presa in carico globale della donna prende vita presso l’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. L’Azienda Sanitaria Provinciale amplia la propria offerta assistenziale con l’attivazione dell’ambulatorio di psicologia in Ostetricia e Ginecologia, rafforzando un modello di sanità sempre più attento alla dimensione umana della cura.

Il servizio nasce nel solco della visione multidisciplinare promossa dalla direttrice del reparto, Maria Rita Falco Abramo, e rappresenta un passo concreto verso l’integrazione tra assistenza clinica e supporto psicologico. La cura, infatti, non si esaurisce nella diagnosi o nel trattamento medico, ma si completa nell’ascolto e nell’accompagnamento della persona lungo tutto il percorso di assistenza.

Il valore del nuovo ambulatorio risiede proprio nella sua funzione di collegamento tra ospedale e territorio. Non un servizio isolato, ma un punto di riferimento stabile capace di garantire continuità terapeutica anche dopo il ricovero, intercettando precocemente il disagio e accompagnando le pazienti nel rientro alla quotidianità. In questo contesto, la collaborazione tra lo psicologo con ginecologi, ostetriche e personale sanitario consente di costruire percorsi personalizzati e realmente efficaci, evitando che le donne si trovino sole nei momenti più delicati.

La guida del servizio è affidata a Margherita Sferrazza, dirigente psicologo presso il presidio ospedaliero e l’U.O.C. Servizio di Psicologia, a conferma della volontà di strutturare un’offerta qualificata e integrata.

L’ambulatorio è già attivo presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia ed è accessibile tramite prenotazione al CUP. Per informazioni è possibile contattare il numero 0922 442270.

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