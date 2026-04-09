Archi di Pasqua, la comunità accoglie il Generale di Corpo d’Armata dei Carabinieri Pasquale Angelosanto

Ospite d’Eccezione a San Biagio Platani, Tra gli Archi di Pasqua la comunità ha avuto l’onore di accogliere il Generale di Corpo d’Armata dei Carabinieri Pasquale Angelosanto rimasto profondamente colpito dal valore artistico, spirituale e sociale delle creazioni.

“La sua visita a San Biagio Platani conferma questa sensibilità verso l’identità siciliana e le sue eccellenze. La presenza del Generale Angelosanto tra i nostri Archi è un riconoscimento alla fatica e al genio dei nostri artigiani. Sapere che un uomo che ha dedicato la vita alla difesa della legalità e delle istituzioni sia rimasto affascinato dalla nostra arte ci riempie di orgoglio”, dichiara il Sindaco Salvatore Di Bennardo.

Il Generale Angelosanto non è solo un alto ufficiale, ma una figura che ha segnato la storia recente della sicurezza nel nostro Paese. Già in Servizio presso il SISDE uno Servizi Segreti italiani e Comandante del ROS (Raggruppamento Operativo Speciale), reparto investigativo d’elite dell’Arma dei Carabinieri, il Generale ha guidato operazioni cruciali contro il terrorismo e la criminalità organizzata, culminate con la storica cattura dell’ultimo stragista di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, il 16 gennaio 2023. Oggi, oltre a essere componente della Corte dei Conti, è Consigliere del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, per il delicato incarico di Coordinatore Nazionale per la lotta all’antisemitismo presso la stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri.