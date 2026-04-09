Danneggiata l’opera dedicata a Pirandello, la scultrice Tirrito: “amareggiata”

“Sono profondamente amareggiata per la non sensibilità verso un patrimonio che ci appartiene e che bisogna tutelare. Sculture posizionate su solidi piedistalli e che non potevano cadere da sole”. Queste le parole della scultrice Rosa Tirrito, dopo aver scoperto che una delle opere, raffigurante tre volti di Pirandello, presente nell’atrio del Teatro Pirandello di Agrigento è stata distrutta e ricomposta alla meglio sul piedistallo, come a voler nascondere l’accaduto.

“Nessuno sa nulla, nessuno ha visto nulla. Una situazione indecorosa che ci lascia altamente indignati. Un Pirandello “distrutto” simbolo amaro di una Agrigento che dovrebbe essere culla dell’arte, della cultura e nella realtà dei fatti non si ha cura e rispetto di tutto ciò che è prettamente artistico e culturale”, dichiara Ilaria Bordenca dell’associazione OpenSpacetheater, associazione che si è occupata di donare le opere al città e di lasciarle in un luogo di cultura anche dopo l’evento “Una notte al museo”. (Foto Annarita Di Leo)