Asu, Pace (Dc): “Altri fondi in manovra correttiva”

“Aver incrementato il monte ore lavorativo del personale Asu, da 20 a 36 settimanali, è stata una battaglia che, come Democrazia Cristiana, di concerto con le forze politiche di maggioranza e con la spinta propulsiva degli assessori Albano e Falcone, abbiamo portato a termine. I soldi messi in bilancio coprono le spese fino al 31 ottobre, per cui stiamo lavorando per inserire nel collegato le somme che servono fino a fine anno”. Lo dice il capogruppo della Dc all’Ars, Carmelo Pace.

“Quando abbiamo stanziato i 14 milioni non eravamo in possesso di tutti i dati dettagliati, di cui, invece, oggi abbiamo contezza. Pertanto, dopo l’approvazione del collegato, i lavoratori potranno tornare a lavorare 36 ore settimanali – continua Pace – Inoltre, di concerto con l’assessore Falcone, siamo impegnati per la stabilizzazione di tutto il personale. Ci sono già state riunioni e prossimamente incontreremo i sindacati con i quali si discuterà delle modalità affinchè questi lavoratori, nei prossimi mesi, vengano stabilizzati. Una delle battaglie di questo governo è sconfiggere il precariato e stiamo lavorando giornalmente affinchè in Sicilia non si parli più di lavoratori precari”