Baby sindaco deputati per un giorno all’Ars, Galvagno: “tanta emozione”

Nella giornata di ieri il Presidente dell’ARS ha accolto i baby Sindaci delle province siciliane nell’ambito dell’evento “Ragazzi sindaci. Deputati per un giorno all’ARS” organizzato dalla Presidenza dell’Assemblea Regionale Siciliana in collaborazione con il Coordinamento Consigli Comunali dei Ragazzi e la Fondazione Federico II.

“Mi sento più emozionato oggi che il 19 novembre scorso, quando sono stato eletto presidente dell’Assemblea», ha detto Gaetano Galvagno rivolgendosi ai tanti studenti e insegnanti che hanno riempito, per un giorno, gli scranni riservati ai deputati. “Per noi l’incontro di oggi è un motivo di orgoglio – ha detto Galvagno -Il nostro progetto è simile a quello che si fa all’Onu: creare una simulazione del ‘deputato per un giornò e fare vivere l’esperienza in questo Palazzo ai ragazzi. Riteniamo davvero utile quello che stiamo facendo, avvicinare i giovani alla vita politica e amministrativa e far conoscere loro la Costituzione della Repubblica e lo Statuto della Regione siciliana”.

L’iniziativa è stata realizzata anche grazie alla collaborazione del coordinatore regionale, il preside Giuseppe Adernò, che ha consegnato al Parlamento un disegno di legge che si propone l’istituzione dei Consigli comunali dei ragazzi in ogni Comune dell’Isola; al momento i Comuni siciliani che hanno i baby amministratori sono 133.